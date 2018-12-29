Место схода смертельной лавины в Хабаровском крае сняли на видео

В поселке Многовершинный на севере Хабаровского края произошел сход лавины, передает сайт "ТВ Центр". Под снегом оказались десять человек. Удалось обнаружить девятерых из них – один погиб на месте, еще один скончался в больнице. Одного пострадавшего ищут до сих пор. На месте схода смертельной лавины сняли видео.