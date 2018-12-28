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В Пскове младенец умер во время пьяного загула родителей

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Вечером 27 декабря в полицию поступило сообщение о смерти трехмесячного мальчика в одном из домов на Инженерной улице в Пскове, передает FlashNord. Стражей порядка о произошедшем оповестили сотрудники скорой помощи. Их вызвал отец погибшего.

Выяснилось, что в момент трагедии мужчина вместе со своим отцом распивал спиртное. Где в этот момент находилась мать мальчика, удалось установить только под утро. Когда ее нашли, она тоже была пьяна.

Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть малыша от асфиксии рвотными массами. По факту произошедшего начата проверка.

28 декабря 2018, 12:11

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