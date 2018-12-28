В Башкирии пьяный рабочий лишился трех пальцев

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на производстве. Установлено, что сотрудник ООО "Нефтеспецстрой" поднялся на площадку работающего растворомесительного узла, споткнулся и попал рукой в приемный бункер растворосмесителя.
Лопасть механизма отрезала ему три пальца, передает портал ToDay News Ufa. В ходе расследования было установлено, что мужчина находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
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