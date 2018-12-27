В Удмуртии пьяная семья избила полицейских

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении целой семьи, которая обвинялась в нападении на сотрудников полиции при исполнении. Главу семейства и одного из сыновей приговорили к году и 10 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Второго сына – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, мать – к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Сам эпизод произошел в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов пришли домой к обвиняемым, чтобы проверить одного из братьев на причастность к краже, передает ИА "Удмуртия". В квартире они обнаружили часть похищенного имущества и предложили подозреваемому отправиться в отдел полиции. Тот, однако, ответил им нецензурной бранью. На защиту родственника встали 22-летний брат, отец и мать, находившиеся в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Они все вместе принялись избивать полицейских, а глава семейства еще и замахивался на них битой.Однако злоумышленников все равно удалось задержать и доставить в отдел полиции. При обыске у младшего из братьев нашли при себе 13 граммов марихуаны.