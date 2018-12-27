В Карелии полицейский вынес из огня мужчину и двух детей

Сотрудник полиции в служебное время проезжал мимо частного сектора в микрорайоне Кукковка на юге Петрозаводска, когда увидел горящую крышу двухэтажного дома. Он перелез через забор и стал стучать в окна и двери, однако на шум никто не реагировал. Заметив, что дверь не заперта, полицейский вошел внутрь и увидел спящих жильцов – двух несовершеннолетних и пожилого мужчину, передает портал "ФедералПресс". Он вывел их на улицу и попросил открыть ворота для спасательных машин.
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