Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль

В Подмосковье правоохранители обнаружили автомобиль, в котором было шесть с половиной килограммов наркотиков. Иномарка, за рулем которой находился 36-летний уроженец Алтайского края, была остановлена на 148-м километре дороги М-1 "Беларусь".
По имеющимся данным, в машине было найдено 32 свертка с марихуаной и кокаином. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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