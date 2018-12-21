Жительница Бурятии замерзла насмерть на пороге социального центра

На территории комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" в Бурятии было обнаружено тело пожилой женщины, передает телеканал "360". Она скончалась от переохлаждения.

Женщина вышла на улицу ночью, чтобы покурить. Для этого она воспользовалась запасным выходом. Известно, что дверь в корпус рядом с пожарной лестницей, в соответствии с требованиями безопасности, была открыта. По каким причинам несчастная не вернулась в помещение – неизвестно.

Охрана той ночью не следила за камерами и не делала обязательный обход территории. Сотрудники предприятия, нарушившие регламент, уволены. По факту произошедшего проводится расследование.