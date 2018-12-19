В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Инцидент произошел утром 28 ноября около пересечения улиц Победы и Ломоносова. 72-летняя пенсионерка вела в школу детей, когда провалилась в яму с кипятком. Пострадавшая получила ожоги 52% площади тела и была срочно доставлена в больницу. Врачи боролись за жизнь женщины в течение двух недель, но в итоге пенсионерка скончалась.
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении Екатеринбургской теплосетевой компании по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Организация была ответственна за содержание и эксплуатацию тепловых сетей.
"Указанная теплосетевая организация обязана осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленному техническими регламентами", - сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали маленького ребенка, который выпил горячую воду. Малышка с термическим ожогом полости рта была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ЧП случилось по недосмотру взрослых.
Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы
В кулуарах говорят, что актриса выдумала любовника-иностранца
Ведущие преобразились для съемок новогоднего "Дома-2"
Супруга артиста обратилась к общественности