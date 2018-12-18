В Ростове бродячая собака набросилась на 7-летнего ребенка

В Ростове на 7-летнюю девочку набросилась бездомная собака. Полиция проводит проверку по данному факту.
Известно, что в злополучный день ребенок вместе с родителями гулял по парку. Животное укусило девочку за ногу. К счастью, травмы оказались несерьезными. Госпитализация пострадавшей не понадобилась, передает rostovgazeta.ru.
Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Оскорбленная приятельница решила отомстить
Гламурная блондинка показала округлившийся живот