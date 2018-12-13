Сторожа детского сада осудили за изнасилования

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил 37-летнего сторожа детского сада к четырем годам колонии за три изнасилования, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что мужчина выслеживал одиноких женщин и нападал на них. Первое преступление он совершил в подъезде, второе – на улице, а третье – в подземном переходе. Промышлял насильник с октября 2017 по май 2018 годов.
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