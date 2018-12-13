В Пензе студент до полусмерти избил сокурсника

В суд передано уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбужденное в отношении 17-летнего студента из Пензы, передает портал "ФедералПресс". По версии следствия, 22 сентября молодой человек вместе со своей девушкой и приятелем приехал на Красную улицу в городе, чтобы выяснить отношения с сокурсником. По мнению юноши, тот писал обидные сообщения его возлюбленной. Завязалась драка, в ходе которой оскорбитель упал и ударился о землю, получив серьезную травму. Он был доставлен в больницу на скорой помощи. Теперь молодому человеку, устроившему избиение, грозит до восьми лет лишения свободы.