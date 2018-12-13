Скандал с использованием скотча в больнице обернулся серьезными последствиями

Главврача благовещенской больницы, где 63-летнюю пациентку перевязали после операции обычным скотчем, уволили. Таким образом, реакция на разгоревшийся скандал на удивление оказалось крайне оперативной.
Ранее сообщалось о жутких методах работы в больнице Благовещенска. Местная жительница города приехала навестить свою мать в хирургическом отделении и заметила, что поверх бинтов наклеен обычный скотч. В региональном Минздраве заявили, что подобные действия недопустимы, передает Ura.ru.
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