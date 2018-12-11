Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада

В Калачевском районе Волгоградской области полиция задержала 22-летнего мужчину, который под покровом ночи угнал стадо овец у местного фермера, передает портал novostivolgograda.ru. Молодой человек не стал отпираться и признался, что планировал продать скотину. Также выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за нарушения закона. Теперь овцекраду грозит до пяти лет лишения свободы.

