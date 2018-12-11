Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Нижнем Тагиле пекарь едва не остался без руки. Женщина работала за тестомесильной машиной, и ее конечность затянуло внутрь механизма.
Самостоятельно вытащить руку женщина не смогла. На помощь пострадавшей пришли спасатели, сообщает tagilcity.ru. Они передали пекаря врачам. Фото публикует МБУ "Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила".
Ненасытной балерине прописали аскезу
Проблемы в интимной сфере могли стать основной причиной
Все больше подтверждений получает связь Светланы Лободы и Тилля Линдемана
Супермодели потребовалась смена обстановки