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Регионы

Под Волгоградом пьяный агроном забил мать

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В Волгоградской области 55-летний мужчина до смерти забил собственную мать. Он напал на родительницу после застолья с возлюбленной.

Судя по всему, потасовка произошла из-за того, что пожилая женщина слишком долго открывала сыну и его девушке входную дверь. На следующее утро он самостоятельно вызвал полицию.

Известно, что злоумышленник получил образование агронома и долгое время работал по профессии. Несколько лет назад он ушел в запой и был уволен, передает novostivolgograda.ru.

10 декабря 2018, 15:57

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