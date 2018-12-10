Под Волгоградом пьяный агроном забил мать

В Волгоградской области 55-летний мужчина до смерти забил собственную мать. Он напал на родительницу после застолья с возлюбленной.
Судя по всему, потасовка произошла из-за того, что пожилая женщина слишком долго открывала сыну и его девушке входную дверь. На следующее утро он самостоятельно вызвал полицию.
Известно, что злоумышленник получил образование агронома и долгое время работал по профессии. Несколько лет назад он ушел в запой и был уволен, передает novostivolgograda.ru.
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