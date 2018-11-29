На шахте в Кузбассе погиб рабочий

По факту гибели рабочего на шахте "Разрез Инской" в Кемеровской области проводится проверка, передает телеканал "360". По предварительным данным, мужчина погиб из-за собственной неосторожности. Сейчас следователи изучают должностные инструкции и устанавливают, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности.
Удалось восстановить приблизительную картину произошедшего. По версии следствия, мужчина попытался пересечь конвейерную ленту в неположенном месте, однако оступился и его затянуло в механизм. Коллеги вызвали спасателей, которые подняли тело несчастного на поверхность.
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