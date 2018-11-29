В Югре разыскивают грабителя-неудачника

За неделю в Сургуте произошли две попытки ограбления банков. Сперва злоумышленник пришел в офис Сбербанка и передал кассиру записку с угрозой поджечь отделение, если он не получит деньги. После нажатия тревожной кнопки он скрылся. Затем грабитель-неудачник повторил свою попытку уже в офисе банка "Открытие". В записке содержалась угроза взорвать гранату, если требования не будут выполнены. Как и в прошлый раз, стоило нажать кнопку тревоги, как преступник убежал.

В правоохранительных органах уверены, что это один и тот же человек. "Этот грабитель дважды потерпел фиаско. Возможно, будет еще одна попытка ограбления", – цитирует Ura.ru представителя силовых структур. Ведутся поиски преступника.