Житель Уфы убил беременную любовницу из страха перед беременной женой

Суд в Уфе признал 30-летнего местного жителя виновным в убийстве беременной женщины, передает портал mkset.ru. Само преступление произошло еще в декабре 2017 года. За год до этого обвиняемый познакомился с девушкой и завел с ней интимные отношения. В какой-то момент она сообщила ему, что ждет ребенка. Однако мужчина уже был женат и его законная супруга также была беременна. Делать аборт любовница отказалась. Тогда он вывез свою подругу в безлюдное место Калининском районе Уфы и зарезал. На следующий день преступник закопал тело своей жертвы. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить родителям убитой один миллион рублей.