Житель Краснодара забил насмерть только что нашедшего дом кота

Жительница улицы Западный обход в Краснодаре обратилась в полицию после того, как обнаружила забитого насмерть кота, передает телеканал "360". Сцена жестокой расправы над животным попала в объектив камер наружного наблюдения. На записи видно, как мужчина в спортивном костюме берет кота за хвост и бьет его о стену и пол, после чего скрывается.

Личность живодера и возможные свидетели произошедшего устанавливаются. Также в ходе проверки удалось узнать, что ранее жильцы дома, рядом с которым произошло убийство, жаловались на агрессивное поведение кота. До недавнего времени он был бездомным. Однако за несколько дней до расправы его под опеку взяла местная жительница. Она выпускала животное погулять во двор.