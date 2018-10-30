В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди

В Мурманске пострадали четыре человека при аварии плавучего дока ПД-50. Двое находятся в реанимации, остальные лечатся амбулаторно. Судьба еще одного человека пока не известна.

Руководитель регионального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил о состоянии пострадавших. "По одному человеку – в реанимациях медсанчасти "Севрыба" и городской больницы", – заявил он.

Напомним, что в ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Перебой в подаче электроэнергии привел к тому, что цистерны ПД-50 заполнились, и плавучий док ушел под воду.

Четыре человека оказались в воде и получили переохлаждение. У одного пострадавшего – травма брюшной полости. Еще один человек пропал без вести. "Адмирал Кузнецов" был вскоре доставлен к штатному причалу для продолжения ремонтных работ.

ПД-50 является одним из крупнейших плавучих доков в мире. Он был построен в Швеции в 1980 году по заказу советского ВМФ. На ПД-50 ремонтируются крупные надводные корабли, подводные лодки, тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" и крейсер "Адмирал Кузнецов". 0,0001% его акций принадлежит Министерству обороны России, остальные – дочерней компании "Роснефти".