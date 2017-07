"Адмирал Кузнецов" попал в Сеть

Посетители нового сайта смогут узнать историю создания единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера. Здесь же приведены технические характеристики "Адмирала Кузнецова".

Проект рассказывает о разработке первого советского авианосного корабля с возможностью трамплинного старта, об этапах создания и строительства крейсера – с момента закладки до спуска на воду. Техническим характеристикам "Адмирала Кузнецова", его вооружению и системе посадки самолетов на палубу посвящены отдельные разделы сайта. Есть и глава о базирующихся на нем корабельных истребителях МиГ-29К/КУБ, Су-33 и палубных вертолетах.

"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году. Длина флагмана ВМФ России – 306 метров, ширина летной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тысяч тонн. Скорость полного хода – 29 узлов, автономность плавания – до 45 суток.

В бой корабль вступил впервые в 2016 году, во время дальнего похода в Средиземное море. "Адмирал Кузнецов" принял участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики авианесущего крейсера выполнили 420 боевых вылетов, уничтожив более 1000 объектов террористов.

На 2018 год на корабле запланирован ремонт без модернизации, завершиться он должен в 2020 году. По словам генерального директора Невского ПКБ Сергея Власова, конкретные сроки ремонта и его стоимость пока не определены. Ясно только, что, в зависимости от объема работ, он займет около двух-трех лет. А комплектующие авианосца будут менять по мере технического износа.

