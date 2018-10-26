Жертвами ливней на Кубани стали шесть человек

Число жертв проливных дождей на Кубани выросло с двух до шести. Четыре тела обнаружили при обследовании подтопленных домов в Апшеронском районе, сообщает "Царьград".

В Краснодарском крае в зоне затопления оказалось около 30 населенных пунктов. Из-за разлива рек разрушены автомобильные трассы и железнодорожные пути.