Житель Башкирии угрожал приставам топором

28-летний житель Башкирии задержан за размахивание топором перед судебными приставами. Мужчине грозит уголовный срок.



Сообщается, что приставы пришли к женщине, чтобы наложить арест на ее имущество. Сын должницы взял во дворе дома топор и стал им угрожать представителям власти. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, передает mkset.ru.