На проспекте Победы в Казани трамвай сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, передает портал inkazan.ru. Водитель общественного транспорта быстро отреагировал на ситуацию и применил торможение. Тем не менее трамвай все равно протащил мужчину несколько метров. С различными травмами его доставили в больницу.