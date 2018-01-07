В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре

Камеры наружного наблюдения сняли, как на пешеходном переходе на улице 50 лет СССР в Хостинском районе Сочи автомобиль Lexus сбил ребенка. Совершивший наезд водитель не стал останавливаться, передает телеканал "360". Полиция разыскивает нарушителя. На записи видно, как пострадавший ребенок на одной ноге добирается до тротуара. После этого очевидцы вызвали ему скорую.