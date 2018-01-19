В многоэтажке под Москвой прогремел взрыв

В одном из многоэтажек подмосковного Королева прогремел взрыв. С места ЧП спасатель эвакуировали 10 человек, передает сетевое издание m24.ru.

По предварительным данным, на кухне квартиры на третьем этаже произошла утечка газа с последующим хлопком. В результате загорелась кухонная мебель. Хозяин квартиры сам потушил пожар до прибытия спасателей.