Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год

Житель Камчатки подозревается в убийстве. По версии следователей, он ударил гостя в новогоднюю ночь.

Поводом для ссоры послужило то, что умерший съел всю еду, которую хозяин вечера специально оставил, чтобы сесть за стол после боя курантов. Увидев пустые тарелки, мужчина подумал, что его гость решил полакомиться один. Он ударил мужчину кулаком в подбородок, тот упал и стукнулся головой об угол стола. После это хозяин квартиры ушел отмечать светлый праздник Новый год к знакомым.

Утром, вернувшись в квартиру, он обнаружил гостя уже мертвым и вызвал скорую помощь. Врачи установили, что потерпевший скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной из-за удара о стол. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщается на официальном сайте пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю. Мужчину обвиняют по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Отметим, что это не первый подобный случай, произошедший в России в новогодние праздники. Ранее Dni.Ru писали, что житель Нижнего Тагила сильно избил гостя, решившего испортить праздничное застолье. Мужчина собрался справить нужду посередине комнаты прямо во время банкета. Этот поступок обернулся для тагильского Гринча серьезными травмами. Разъяренный хозяин нанес гостю несколько ударов, после чего тот впал в кому.

Еще одна ужасная история произошла в Свердловской области. Там мужчина обвиняется в убийстве собутыльника бензопилой. При этом подозреваемый сам вызвал полицию. Он рассказал оперативникам, что нашел у себя дома труп знакомого со следами насильственной смерти. О том, кто и как убил мужчину, он якобы не знал. При этом сотрудники МВД заметили на руках и одежде хозяина дома бурые пятна, похожие на кровь. В итоге мужчина сознался в содеянном.