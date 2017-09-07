На танковых стрельбах под Петербургом погиб солдат

В Ленинградской области во время военных учений произошел взрыв танкового снаряда. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы, передает URA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел во время плановых стрельб. Один из снарядов отскочил от земли и взорвался возле укрытия, в котором находились шестеро солдат из группы инженерного обеспечения.

В настоящее время на месте ЧП работает специальная военная комиссия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.