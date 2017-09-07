Первоклассник отжался 2015 раз (видео)

Семилетний житель Челябинска поразил специалистов во время сдачи норм ГТО. Юный спортсмен сделал 2015 отжиманий.

Как видно на записи, первоклассник по имени Алексей Токарев находится в прекрасной физической форме. Мальчик рассказал, что тренируется с трех лет и мечтает стать спецназовцем, пишет "Комсомольская правда". Первоклассник признался, что дома отжимается 4000 раз, однако во время норм сдачи ГТО (программа физической подготовки) смог сделать лишь 2015.

Мальчик признался, что на 2016-м разе у него начало сводить ладони. Судьи, оценивающие физическое состояние Леши, весьма удивились его способностям. Медики подчеркивают, что в таком возрасте 30-50 отжиманий – уже большое достижение. Вместе с тем, эксперты уверены, что юному организму вредно гнаться за рекордами.