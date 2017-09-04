Под Вологдой подросток получил смертельные травмы после линейки в школе

В больнице Харовска в Вологодской области от обширного ожога площадью свыше 60% тела и тяжелого ожогового шока скончался подросток, передает Flashnord. Сообщается, что 15-летний мальчик попал в реанимацию 1 сентября. После торжественной линейки в школе он вместе с двумя приятелями отправился на пляж в районе железнодорожного моста.

Школьник начал карабкаться вверх по конструкции. Сорвавшись, он упал на электрические провода, а затем – на железнодорожные пути. По факту произошедшего ведется проверка.