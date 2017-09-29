Голая женщина разгуливала по улице с двумя детьми

Жители Екатеринбурга были шокированы, увидев на улице абсолютно голую женщину. Ничуть не смущаясь, дама шла в компании двух несовершеннолетних.

Как рассказал один из очевидцев, обнаженная женщина и ее отпрыски гуляли по Московскому тракту. Неадекватное поведение дамы заставило окружающих усомниться в ее психическом здоровье, и они вызвали бригаду скорой помощи.

Эту информацию подтвердила и пользовательница Facebook по имени Татьяна. Женщина рассказала, что видела, как врачи остановили обнаженную даму возле торгового центра "Радуга-Парк", пишет URA.RU.

"30 минут назад голая (абсолютно голая) девушка с двумя детьми шла по дороге по улице Репина в районе улицы Отрадной. Прохожие вызвали скорую, какой-то мужчина из ближайшего киоска покрывало принес, накрыли ее", – написала она в соцсетях.

По словам прохожей, детей странной дамы также увезли в больницу. Татьяна уточнила, что когда медики пытались усадить женщину в машину, она сильно сопротивлялась. "Пришлось руки выкручивать", – написала она.

В Горздраве также подтвердили информацию о голой женщине, добавив, что сейчас она общается с психотерапевтами. При этом врачи сообщили, что детей нарушительницы порядка в больницу не забирали. "По нашей информации, их судьба решается на месте. Решается вопрос о передаче детей в органы опеки", – уточнили в ведомстве.