В Подмосковье автоледи на внедорожнике протаранила такси

В подмосковном Королеве, иномарка Range Rover столкнулась с автомобилем такси. За рулем внедорожника в момент ДТП находилась женщина, передает РИАМО.

По словам очевидцев, Range Rover выезжал со двора и влетел в такси, которое проезжало мимо. В результате автоаварии пострадала автоледи.