В Подмосковье автоледи на внедорожнике протаранила такси

В подмосковном Королеве, иномарка Range Rover столкнулась с автомобилем такси. За рулем внедорожника в момент ДТП находилась женщина, передает РИАМО.
По словам очевидцев, Range Rover выезжал со двора и влетел в такси, которое проезжало мимо. В результате автоаварии пострадала автоледи.
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