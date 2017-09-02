Депутаты от "ЕР" посетят антинаркотический лагерь

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером, главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым приедут на 9-й Международный антинаркотический лагерь. Он проходит в эти дни в Крыму.

Визит состоится в рамках подготовки к международной конференции "Парламентарии против наркотиков". Он состоится 4 декабря под председательством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщили в пресс-службе партии.



В состав группы вошли представители различных фракций и комитетов Госдумы и других органов власти. В поездке участвует глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Также в состав группы входит начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

По словам главы думской фракции единороссов Владимира Васильева, проблема совершенствования методов борьбы с наркотиками, профилактики и лечения наркозависимости является международной. Парламентарий отметил, что в соответствии с поручением президента страны, МИД и Госдума готовят международную конференцию, посвященную проблемам борьбы с наркотиками.

В его работе, вместе с вопросами международного взаимодействия в законодательном регулировании этой сферы, будут рассмотрены и лучшие практики борьбы с этой угрозой, методы профилактики и лечения наркозависимых. "В связи с этим мы едем в Международный антинаркотический лагерь с тем, чтобы познакомиться с его работой", – заключил Васильев.

Мероприятие организовано Национальным Антинаркотическим Союзом. На площадке лагеря собрались около 700 выздоравливающих наркозависимых, которые восстанавливаются в реабилитационных центрах России и за рубежом.