Прохожий нашел пакет с телом младенца

На одной из улиц Североморска найден пакет с мертвым новорожденным ребенком. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, передает FlashNord.
Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Политик не знает, чем закончится роман Марии
Светская львица удивила поклонников