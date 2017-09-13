Прохожий нашел пакет с телом младенца

На одной из улиц Североморска найден пакет с мертвым новорожденным ребенком. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, передает FlashNord.

Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

