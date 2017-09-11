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МВД не выявило нарушений на выборах в Саратовской области

Фото: saratov.er.ru
Управление МВД по Саратовской области отчиталось об обеспечении безопасности в день выборов губернатора и областной думы. Серьезных нарушений выявлено не было.
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К защите порядка в день голосования в регионе привлекли около четырех тысяч правоохранителей. Маршруты патрулирования были скорректированы с учетом расположения избирательных участков.

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В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что серьезных нарушений правопорядка выявлено не было. "Безопасность граждан обеспечена", – отметили в ведомстве.

Во время выборов правоохранители зафиксировали "иные незначительные нарушения". Подробности не разглашаются. "По ним будет принято решение в установленном законом порядке", – добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее о проведении выборов в регионе рассказал председатель областной Общественной палаты Александр Ландо. По его словам, голосование было прозрачным.

"Сегодня нам поступило более 20 обращений от граждан, на все жалобы мы немедленно реагируем. Многие жалобы касались того, что жителям не прислали приглашения, жаловались даже на отсутствие горячей воды и отказ голосовать в связи с этим", – заявил он.

Напомним, выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились 16 лет назад. На это место претендуют четыре человека: временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Радаев ("Единая Россия"), бывший депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ), генеральный директор крупной фирмы Станислав Денисенко (ЛДПР) и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова ("Патриоты России").

В областной думе заседают 45 депутатов. По партийным спискам в местный парламент могут попасть кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и "Яблока". В одномандатных округах борьба развернется между представителями "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Коммунистов России", Родной партии, "Патриотов России" и самовыдвиженцами.

Автор: Евгений Мышко11 сентября 2017, 08:49

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