"Зенит-Арену" утопили во лжи

В интернете не стихают обсуждения многострадального петербургского стадиона – "Зенит Арены". Пользователи Рунета обращают внимание на многочисленные несостыковки между касающимися арены заявлениями властей и призывают отправить в отставку чиновников, ответственных за это строительство.

22 июля во время матча между питерским "Зенитом" и казанским "Рубином" корреспондент газеты "Спорт-Экспресс", присутствовавший на матче, засвидетельствовал протекающую крышу стадиона. В ответ на это последний генподрядчик строительства – компания "Метрострой" сообщила, что протечку устранят по гарантии и за счет генподрядчика. Однако контрольный пакет компании "Метрострой" принадлежит Санкт-Петербургу в лице Комитета имущественных отношений и ГУП "Петербургский метрополитен". "Значит, все работы снова оплатит городской бюджет?" – недоумевают пользователи Сети.

20 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что "предстоит продолжить адаптацию под требования ФИФА". Между тем, в июне 2017 года подписанием Заключения о соответствии завершился второй этап строительства "Зенит-Арены". И уже тогда вице-губернатор говорил о завершении адаптации объекта к требованиям ФИФА. "Получается, что эта адаптация так и не завершена, несмотря на подписанные и продемонстрированные общественности документы", – вновь удивляются жители Петербурга.





Море "восторга" и у футболистов, и у фанатов вызвал газон "Зенит-Арены". Несмотря на заверения властей, что стадион полностью готов к первой игре, качество газона оказалось столь отвратительным, что матч пришлось перенести. "Там не поле, там песок – футбол невозможен! На том песчаном поле на Крестовском острове" могла случиться любая травма", – говорит в интервью "Спорт-Экспрессу" бывший главный тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу.

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 млрд руб. из бюджета Санкт-Петербурга. Курировал стройку лично вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

