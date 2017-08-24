Неизвестный сибиряк выгуливает спокойную курицу на нитке

Бурное обсуждение в социальных сетях вызвало необычное фото. Автор запечатлел нестандартный способ выгула курицы, передает URA.RU. Фото сделано на улице Изыскателей в городе Ноябрьске. На снимке птица, привязанная к дереву ниткой, гуляет без присмотра, не делая никаких попыток к бегству. "Курица не моя. Мимо проходил", – объяснил автор снимка. Сибиряк, придумавший оригинальный способ выгуливать птицу, остался неизвестен.