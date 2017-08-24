В Самаре пенсионерка выжила после столкновения с поездом

В одну из больниц Самары доставили 77-летнюю пенсионерку с переломом руки и ушибами. Травмы женщина получила от столкновения с пригородным электропоездом, следовавшим из Похвистнево в Самару, передает РИА ФАН. Сообщается, что женщина перебегала железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, когда к платформе уже подходила электричка. В результате произошло столкновение. Устанавливаются обстоятельства случившегося. В том числе проводится проверка действий машиниста.