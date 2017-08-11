Загнанный в болото под Петербургом насильник пропал без вести

В Петергофе вооруженный мужчина напал на 15-летнюю девочку и несколько раз ударил прикладом по голове, передает РЕН ТВ. Злоумышленник хотел ограбить и изнасиловать свою жертву, но ему помешали местные жители.

Пытаясь задержать преступника, граждане загнали его в непроходимое болото, где он пропал без вести. Ведется поисковая операция.