Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником

Стали известны шокирующие подробности зверского убийства жителя Зеленограда. По предварительным данным, жертвой преступников стал 29-летний слесарь Сергей.

Преступление произошло в ночь на 2 июля 2017 года, в день рождения Сергея, передает "МК". Отметим, что личность жертвы официально не установлена. Тем не менее есть сведения, что погибший – 29-летний слесарь, пока что считающийся пропавшим без вести.

Именинник ночью зашел в местный магазин, где познакомился с 29-летней Анастасией и ее 31-летним сожителем Алексеем. Пара пригласила Сергея к себе в гости. Там они стали распивать алкоголь. Отметим, что в эту квартиру, по свидетельствам очевидцев, часто приходят неизвестные люди и оттуда доносится музыка.

Между 01:00 и 03:00 мск пьяный мужчина как минимум дважды ударил Сергея молотком по голове и груди. Дальнейшие действия влюбленным, вероятно, подсказала их прошлая профессиональная деятельность – Алексей работал шеф-поваром, а Анастасия трудилась в гостинично-ресторанном бизнесе. Они расчленили слесаря, упаковали части его тела в сумки и решили избавиться от останков, пожарив на мангале.

Днем 2 июля женщина забронировала домик на турбазе на грядущую ночь якобы для пикника. Около полуночи Анастасия и Алексей погрузили сумки в машину и вывезли в деревню Лопотово Солнечногорского района. Они попытались сжечь тело по кускам, однако их выдал горелый запах останков Сергея. Проходивший мимо сторож обнаружил в мангале обугленную голову жертвы. Вскоре стражи порядка задержали влюбленных на турбазе.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили рядом со спящими Анастасией и Алексеем предполагаемые орудия преступления – топор, молоток и пилу. "Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь", – рассказали в правоохранительных органах.