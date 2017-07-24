Церковь отчитала модель за откровенные фото в храме

В Казанской епархии возмущены откровенной фотосессией красавицы в полуразрушенном храме Елабужского района. Священнослужители предупреждают, что святотатство обязательно покарают высшие силы.

Фотосессия Ксении Калугиной, модели свадебного журнала "Совет и любовь" из Набережных челнов, возмутила общество. Снимки девушки в полупрозрачном платье были сделаны в заброшенном храме Елабужского района, сообщает местное издание Inkazan.

В местной епархии с горечью и сожалением отозвались о нашумевшей фотосессии. "Мы не можем, однозначно, одобрить этот поступок", – заявил секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир (Самойленко). "Рано или поздно, Господь накажет. Такие вещи ненаказуемыми не остаются. Но не ради наказания, а чтобы вразумить не только ее, но и всех, кто так поступает. Рано или поздно бог накажет", – добавил отец Владимир.

"В людях абсолютно ничего святого не осталось? Для справки – это святое место. В нем люди молились Господу. Сейчас оно заброшено. Но это не значит что можно там скакать полуголой и лазить для фото и образа. Туда до сих пор люди заходят, перекрестившись. Наши прадеды строили это и молились", – возмущается жительница Елабуги Варвара Астафьева на своей стене ВКонтакте. "...Мой отец совершает там молитвенные службы ежегодно", – добавляет девушка. Запись просмотрели уже более тысячи пользователей.

На сайте Елабужского благочиния Казанской епархии указано, что храм не использовался по назначению более ста лет. Одно время здание даже использовалось под зернохранилище. 18 июля силами активистов здесь состоялся субботник.

"Мы не могли остаться равнодушными к судьбе заброшенной церкви. Ребята очистили прихрамовую территорию от зарослей. В дальнейшем надеемся найти мецената, который отреставрирует храм. Благодарим всех за участие", – приводит слова одного из координаторов акции Романа Епанешникова пресс-служба епархии.

