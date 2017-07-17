Олимпийский чемпион устроил пьяный дебош в храме

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов потребовал у настоятелей храма вернуть икону, подаренную им пять лет назад. Когда он пришел забирать изображение, то устроил пьяный дебош.

Знаменитый спортсмен в 2012 году подарил икону Святого Благоверного князя Александра Невского прихожанам храма на своей родине, в Уйском районе Челябинской области. Однако спустя пять лет он без объяснения причин потребовал вернуть ему подарок. "Это требование на протяжении более полугода он передает настоятелю храма через главу района", – рассказала супруга настоятеля Надежда Бельская.

В результате прихожане вместе с настоятелем согласились отдать икону, но только лично в руки спортсмену. Через некоторое время Александр Тихонов прибыл к храму, чтобы составить акт приема-передачи иконы. Примечательно, что он пришел на встречу со священником в пьяном виде, передает URA.RU.

"Тихонов начал свою речь с оскорблений настоятеля. Когда выходил с иконой, набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала", – сообщила Надежда Бельская. "Отбирая фотоаппарат, Тихонов причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а в завершение замахнулся на нее кулаком, причинив тем самым испуг", – рассказала она. Супруга настоятеля добавила, что прихожане храма сумели предотвратить избиение ребенка.

Через некоторое время Надежда Бельская пояснила в группе епархии в социальной сети "ВКонтакте", что девочка, на которую напал спортсмен – ее дочь. Она отметила, что многие люди, прокомментировавшие эту ситуацию, неверно понимают суть обнародованной ею проблемы. "Весь сыр-бор не из-за него (протоиерея Бельского. – Прим. ред.), а из-за того, что биатлонисты нынче руки свои на детей поднимают!!!" – написала она.

Александр Тихонов – советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира. С 1996 по 2008 год он занимал пост президента Союза биатлонистов России, причем в последние годы работы он неоднократно вступал в конфликт со спортсменами и их тренерами. В 2007 году спортсмена признали виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Его приговорили к трем годам лишения свободы, однако освободили прямо из зала суда по амнистии.