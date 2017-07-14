Мигрантка обворовала школьницу в очереди в храм

Нелегалка вытащила из рюкзака 15-летней биробиджанской школьницы деньги и банковские карты, передает Flashnord. Преступление произошло в очереди к Свято-Троицкому собору Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где выставлены мощи Николая Чудотворца.

Злоумышленницу задержали с поличным, изъяв у нее похищенное. Возбуждено уголовное дело.