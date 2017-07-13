На Урале овчарка искусала восьмилетнего мальчика

Овчарка, которую выгуливали без намордника на Родонитовой улице в Екатеринбурге, напала на восьмилетнего ребенка. "Когда пес укусил мальчика, его мама сразу вызвала скорую помощь", – цитирует URA.RU старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александра Шульгу.
Проводится доследственная проверка. Для определения тяжести вреда, причиненного ребенку, будет проведена медицинская экспертиза.
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