Жителей Вологды посадили за убийство друга кием

В Вологде суд вынес приговор двум молодым людям, которые обвинялись в жестоком убийстве своего товарища. Каждому из них было назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, передает Flashnord. Само преступление произошло еще ночью 12 сентября 2015 года. Во время совместного распития алкоголя в сауне между тремя молодыми людьми возник конфликт. Двое из них избили друга руками, ногами и бильярдным кием. После этого пострадавшего отвезли в район парка, где и бросили. Утром молодого человека обнаружили прохожие. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных во время избиения травм в тот же день. Несмотря на попытки подозреваемых сбить следствие с пути, правоохранителям удалось установить истину. Вывести убийц на чистую воду помогли в том числе видеозаписи с места преступления.