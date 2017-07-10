В Севастополе женщина до смерти закормила дочь кашей

Следственный комитет России по Севастополю завершил разбирательство в отношении 26-летней местной жительницы, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности трехмесячной дочери, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина кормила ребенка манной кашей, хотя врачи объяснили ей особенности кормления детей в первый год жизни. В итоге девочка скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд.
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