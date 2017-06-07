В Магадане открылась "Стена скорби"

Передвижная выставка музея истории ГУЛАГа приехала в столицу Колымы. Ранее с экспонатами уже смогли ознакомиться жители Екатеринбурга, Нальчика, Черкесска, Ставрополя, Магаса, Владикавказа, Грозного и Иркутска.

Выставка открылась в Магаданском областном краеведческом музее. Экспозиция рассказывает о возведении одноименного монумента жертвам политических репрессий. Магаданский областной краеведческий музей – это уже девятая остановка передвижной выставки "Стена скорби" с сентября 2016 года. За это время с ее экспонатами уже смогли ознакомиться жители Екатеринбурга, Нальчика, Черкесска, Ставрополя, Магаса, Владикавказа, Грозного и Иркутска.

"Не надо пояснять, почему мы проводим заседание именно на магаданской земле, Колыма вписала свою трагическую страницу в историю нашей страны: история Дальстроя, всех тех многочисленных лагерей, которые были здесь 80 лет назад. Их ни в коем случае нельзя забывать", – сказал глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Общая площадь подготовленной Государственным музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти экспозиции составляет 100 квадратных метров. Проект, который будет доступен посетителям до 8 июля, знакомит аудиторию с деталями реализации одного из масштабных проектов по увековечиванию памяти о жертвах политических репрессий – общенационального монумента "Стена скорби".





Этот мемориал создается в Москве и будет открыт на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. "Сейчас в Магадане мы открываем экспозицию, посвященную созданию этого мемориала, – сказал Федотов. – Мы считаем принципиально важным, чтобы не только государство, а оно выделило деньги, но и каждый человек внес свою лепту в создание этого памятника".

Отметим, общая сметная стоимость монумента, возводимого в столице, составляет 460 миллионов рублей. Из них 300 миллионов уже выделено правительством Москвы, еще 160 миллионов планируется собрать с помощью народных пожертвований.