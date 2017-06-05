В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян

Стражи порядка Краснодарской области отправились на предполагаемое место высадки инопланетян, о котором им сообщил местный житель. Как и ожидалось, полицейские не обнаружили там никаких следов внеземной жизни.

С заявлением в полицию обратился 59-летний местный житель, передают "Кубанские Новости". Он сообщил, что между поселком Водники и районом Витаминкомбината он заметил инопланетян. "По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды", – уточнили в региональном управлении МЧС.

Старший участковый уполномоченный Алексей Гречишкин отправился на предполагаемое место высадки пришельцев. "Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара", – пояснил он. По указанным заявителем координатам полицейский инопланетян не обнаружил, передает РИА Новости.

Тем не менее, вернувшись в отделение, он подал рапорт вышестоящим сотрудникам ведомства с просьбой зафиксировать факт проверки информации о высадке инопланетян. Согласно документу, гражданин обратился к стражам порядка "в связи с тем, что данные действия (высадка на Земле. – Прим. Ред.) не были согласованы с правительством и космические корабли нарушили воздушное пространство России".

"В ходе отработки сообщения очевидцев и свидетелей данного факта выявлено не было, нарушений общественного порядка не выявлено, космических кораблей выявлено не было", – заключил Алексей Гречишкин. В пресс-службе ведомства отметили, что заявитель на момент обращения в полицию был в адекватном состоянии, без признаков опьянения.

Инопланетяне, родненькие, как же можно было так промахнуться? Мы же договорились - я вас в Москве жду! Где Краснодар, а где я... pic.twitter.com/RhDOTyOxDa — Алика Быковская (@Zorkova) 5 июня 2017 г.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему люди до сих пор не вступили в контакт с внеземными цивилизациями. Во-первых, расстояние между двумя формами жизни может быть слишком велико. Во-вторых, людей от пришельцев может отделять время – или инопланетяне уже вымерли, или же они еще не родились. Несмотря на это, число людей, уверенных в скором контакте землян с НЛО, не уменьшается.