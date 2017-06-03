Названы самые грязные регионы России

Эксперты составили экологический рейтинг регионов России. Самой грязной областью была признан Челябинская. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место соответственно.

Авторами исследования выступили специалисты общероссийской организации "Зеленый патруль". В работе были использованы данные, полученные страны с марта по май.

Самым чистым регионом была признана Тамбовская область. Вторую строчку рейтинга заняла Республика Алтай, третью – Алтайский Край. Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10, оказавшись на седьмом и восьмом месте соответственно.

По результатам прошлого рейтинга Москва занимала пятое место. "Выбросы сероводорода весной в столице и экстремально сильный ураган 29 мая по итогам сезона снизили экологический рейтинг региона на два пункта" – рассказал директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Южный Урал станет первым в стране регионом, который протестирует новую систему контроля качества атмосферного воздуха#Челябинск pic.twitter.com/Oy3vb9zj3h — Вестник Челябинска (@NovostiChel) 31 мая 2017 г.

Самым грязным регионом специалисты признали Челябинскую область – она заняла 85-е место. Примечательно, что этот субъект Федерации удерживает последнюю строчку уже второй раз подряд, передает Russia Today.