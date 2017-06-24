Саратовские выпускники с размахом отметили окончание школы

В субботу, 24 июня, в Саратове уже во второй раз прошел праздник выпускников "Роза ветров". Автором идеи и вдохновителем проведения торжественного мероприятия стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основная идея праздника сформулирована в девизе руководителя нижней палаты парламента: "Будь повелителем своей жизни". Название "Роза ветров" – это символ многообразия жизненных путей и перспектив, которые открыты перед бывшими школьниками, вступающими во взрослую жизнь. Кроме того, это символ значимости знаний, любви к дому, семье и своей стране.

Программа праздника была разделена на две части: вручение премии "Признание" для педагогов Саратовской области в здании Театра юного зрителя имени Киселева, а затем шоу для выпускников на Театральной площади.

В здании театра собрались более 600 педагогов из разных районов области. Перед ними выступил глава региона Валерий Радаев, который поздравил учителей с завершением очередного этапа их профессиональной жизни. По его словам, премия – это символ благодарности за успехи выпускников, которые показали хорошие результаты на экзаменах.

После вручения премии "Признание" перед педагогами выступили популярные звезды российской эстрады. Среди них победитель шоу-проекта "Один в один", участник музыкального конкурса "Евровидение-2012" Руслан Алехно, а также певица Жасмин.

Затем Саратов огласили звуки масштабной шоу-программы для выпускников. На Театральную площадь пришли тысячи человек. Перед вчерашними школьниками выступили Марсель, группа "Серебро" и другие популярные артисты. В конце программы вечернее небо озарили залпы красочного салюта.